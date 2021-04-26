「我知道保特好鍾意食炸雞，在訪問中他跟我講過想開炸雞店。」如果不是工作，林佩君（Yaffa）造夢也沒想過有機會訪問世上跑得最快、擁有奧運八金的牙買加飛人保特，亦都是因為工作關係，她認識了香港戰勝癌魔的沙排代表劉梓浩，這些都是錢買不到的寶貴見聞。

自初中開始玩壘球後，至今接近廿年，無論學業幾忙、工作幾忙，Yaffa都將壘球放在第一位，大學在樹仁修讀新聞與傳播系的她，畢業後試過做運動品牌的市場推廣，亦做過雜誌編輯，現職是體育公關，每一份工都有難忘經歷，首選一定是2017年在日本京都跟保特做訪問，還可以同他一齊做招牌「閃電」手勢。

Yaffa回憶起跟保特一面之緣時說：「2017年保特剛剛退役，當時我在雜誌做編輯，好幸運有機會飛去京都做一個錶的品牌，保特正是品牌大使，真是估不到我會有機會訪問這位世界跑得最快的人。」Yaffa記得除了炸雞外，還問保特退役後的心境，令她獲益良多：「保特同我講，做運動員時最憎練習，因為是一件好辛苦的事，可以想像他能有如此出眾的成績，天才如他，一定也承受着日復日刻苦的訓練，我在他身上感受到這一點。」

戰勝白血病的劉梓浩教識Yaffa，無論面對多大困難，只要積極面對就會有好的回報，Yaffa近日以公關身份拍住劉梓浩做訪問，才知道原來大家都是2018年雅加達亞運香港代表，只是Yaffa的女子壘球在雅加達比賽，劉梓浩的沙排在巨港，二人都是第一次打亞運，這同一大賽下的經歷到最近因工作關係才知道：「都是因為公關工作，我才認識到劉梓浩，他身體受到如此大病的侵襲，仍能積極面對，他的堅毅不屈令人佩服。」

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