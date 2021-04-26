呢一排話順但唔係場場中，話唔順又唔係太差，推介「讓球」都還好，上星期兩場韓職都中，只不過「大細」唔搞唔掂，希望大家識走位。

玩完韓職，今個周中就玩轉成個太平洋，有澳職同日職。先嚟日職，星期四就有場榜首大戰，名古屋鯨魚對川崎前鋒。兩隊都大把球星，個個都會講啲識入波嘅人，好似柿谷曜一朗、三笘薰，我就介紹番強大嘅哈比族（我自己都係），鯨魚左閘吉田豐（圖），31歲，身高1米67，今季髮型由木村變咗竹中直人咁款，真係睇住佢越踢越穩定，左邊嘅攻守真係佢一個人平衡晒，算係鯨魚無名英雄。

講番場波，榜首前鋒領先2哥鯨魚3分，但前鋒近期有啲不穩定，上仗竟然喺領先下俾廣島三箭逼和，以日本仔性格應該係有啲計劃。係咩？一定係亞冠盃，前鋒有心繼續為亞冠盃制定兩套戰術同人腳，不約而同兩隊都需要踢亞冠，雖然改咗期，不過冇死錯人嘅，前鋒用番強陣打老虎，今場贏波嘅話一來一回又拋開六分，更加穩陣。前鋒讓半/一嚟講，唔算過份，但鯨魚一定守住嚟踢，但反擊對川崎唔太在行，勝負難估啲，所以揀九成開得出嘅「細」。

星期三澳職就有場中岸水手對布里斯班獅吼，水手今年唔知食咗啲咩藥，由榜尾變咗爭標分子。水手最大變化係今季入波能力強，特別對住攻力弱嘅球隊，水手踢得更穩定，相反遇着一啲強攻嘅隊伍，鬥攻就冇咩着數。水手今場對住獅吼，對手算係攻力弱，所以開「細」機會大，水手讓平/半，上盤都幾好。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。