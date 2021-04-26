過去一周對歐超聯爭議聲此起彼落，上周不斷表達是這比賽在硬件及軟件上都不太可行。惟我們也可從不同角度去看這事，今次特別點，由球隊波衫胸前贊助開始。

眾所周知，這是所有知名球會的商業本錢，通常球會與相關贊助商會簽下至少一個球季的合約，不同名氣及規模的球會，胸前廣告的贊助費也有不同價錢。可提供粗略比較，據悉所有中至大型歐洲球會胸前廣告贊助，一季的收入約等如隊中一名具級數球員轉會費的50%！大家當然明白中型球會的球員與巨型球會比較，身價可能相差2至4倍。單從這點，大家可想而知，越大型球會的經營成本是倍增的。先不說盈利，要維持財政健康已如攀登險峯！亦因如此，所有球會全都要拚命去挖掘水源！反而有些一線尾的球會若經營有道，例如阿積士或雲格年代的阿仙奴，財政狀況會健康點。

歐洲各大聯賽進入直路，西甲爭標有西維爾的加入、法甲也多了由數位名將組成的摩納哥。另周日比賽也是本周中歐戰的最後檢閱，曼城2征温布萊得1錦標，球員速率仍未達高峯，對手巴黎聖日耳門反見優良。英聯盃慘見孫興民敗後哭成淚人，家裏已有不少獎牌的奇雲迪布尼及加里夫巴利上前安慰。車路士僅勝不完整的韋斯咸仍平穩，皇馬 「捱」了數月後越見虛弱。阿仙奴與維拉利爾有點相似，分別敗給愛華頓及巴塞隆拿，但以維拉利爾各條件上更突出，惟要考慮右閘祖安科夫。曼聯對羅馬以紅魔速率較佳，羅馬狀態在90分鐘也可大上大落！

文：何輝