【新增馬會回應】

有喺足智彩投開注嘅讀者都應該會發現，今日足智彩嘅數據中心大變身，過去嘅數據只有文字同數字，家下就變晒做圖像，而且用色都相當搶眼，都不失為一個突破。只不過，經過我哋一班蘋果名家試用之後，就發現新嘅數據中心反而仲冇以前嘅咁齊，對投注者嚟講都要花啲時間理解下點用。不過經本報查詢後，足智彩方面亦從善如流，回覆本報指數據中心將會再作更新，且會向第三方服務供應商反應瀏覽速度的問題。

今次足智彩數據中心大變身都有幾個賣點，除咗數據圖像化之外，仲有大數據投注啟示，另外亦有賽事預測，同埋球員數據分析。之但係，過去相當齊全嘅各隊球員名單，係大變身之後唔見晒，另外球員嘅入球數字都唔見晒，只睇到神射手榜上嘅球員名，亦未有個別球隊嘅球員名單同數據。

另外，過去每支球隊有晒唔同賽事完整嘅賽績，家下都唔見咗。而「讓球」同「讓球主客和」嘅數據，過去會清楚顯示每場比賽嘅盤口，但現時讓球嘅數據只會顯示「全贏」、「贏半」、「和」、「輸半」，同埋「全輸」，至於讓球主客和就只會顯示「受讓」嘅勝負和數場數同「讓球」嘅勝負和場數，一樣睇唔到盤口，不過「入球大細」同「角球大細」反而有羅列清楚盤口。

賽程/賽果方面，亦只有整月卻沒有各隊的賽程/賽果，只有已開盤球隊才看到近8場的賽績，沒開盤的球隊卻沒有。加上版面暫時嘅讀取速度都幾慢吓，「做功課」嘅時間一定長咗。

本報向足智彩方面查詢相關改版事宜，足智彩方面亦從善如流，回覆指「將於稍後時間更新數據中心」、「就數據中心瀏覽的速度，本會已即時向第三方服務供應商反應有關情況」。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波