盛傳迪士尼打算放棄亞洲部份業務多時，周二終確認會關閉部份頻道。網站「Geek Culture」指，迪士尼將於今年第四季關閉東南亞及香港共18條頻道，包括三條Fox Sports頻道，最主要受影響賽事包括亞冠盃、亞協盃、F1及MotoGP等。

報道指出的18個受影響頻道當中，以Fox Sports三個頻道對港人影響最大，其中有香港球隊參賽的亞冠盃及亞協盃均由Fox Sports直播；另外賽車兩大賽事F1及MotoGP直播權亦在Fox Sports手上，兩位評述員刑安邦及陳恩能今日先後在Facebook發放迪士尼關頻道的消息。

香港觀眾主要觀看Fox Sports的方法主要為經Now TV或有線電視，其中Now TV表示，已收到迪士尼通知將停播東南亞地區多條頻道，受影響頻道現時會照常播放，稍後會作出相應安排，且會繼續加強自家品牌內容及與其他供應商繼續合作。

若Fox Sports於10月1日停播，今年最後八站F1及最後四站MotoGP都受影響，受影響的F1站分別為新加坡、日本、美國、墨西哥、巴西、澳洲、沙地阿拉伯及阿布扎比站。除以上提及過的大賽外，尚有網球四大滿貫、UFC等大賽，惟今年已停播Formula E及F2兩項賽車賽事。

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