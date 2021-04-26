周日英格蘭聯賽盃決賽，曼城靠拿樸達的入球1:0險勝熱刺捧盃，完成四連霸偉業，今季三冠王先過頭關。這次是曼城史上八次贏得英聯盃，追平利物浦紀錄之餘，主帥哥迪奧拿過去15場盃賽決賽更多達14次奪冠（見附表），捧盃率達93.3%，「決賽之王」當之無愧。

文：吹雪

今仗曼城全場壓着熱刺狂攻，惜一直也無法打破由熱刺門將洛里斯把守的大門。曼城「生波」久攻不入，反而踢至82分鐘，由奇雲迪布尼左路開出罰球，中堅拿樸迪頂入全場唯一入球，最終曼城全場控球率達63%，射門次數達21次，並在溫布萊7,773名球迷入場見證下，技術性擊倒熱刺捧盃。

15次入決賽14次封王

曼城連續第四年成為英聯盃盟主後，也是近8年第6次在該項盃賽封王，並在今季力爭成為歐聯、英超及英聯盃三冠王的過程中，先在英聯盃過頭關；相反熱刺自07/08球季贏得英聯盃後，已連續13季未能捧盃。

曼城王朝的頭號功臣絕對是領隊哥迪奧拿，今場奪冠後成為首位連續四季捧起英聯盃的領隊，哥帥賽後直言：「這是今季最重要的錦標，我們勝出絕對實至名歸，我們對今場賽果十分滿意，因為曼城連贏四屆聯賽盃。我們嘗試勝出比賽，並且製造很多機會。熱刺反擊時也有些機會，但整體來說我們表現得很好。」

對被外界稱為「決賽之王」，哥迪奧拿直言是因自己執教生涯以來都是教大球會，容易取得好成績。他說：「（決賽）勝出真是很好。我之前執教巴塞隆拿及拜仁慕尼黑，現在則執教曼城，所以要勝出是容易得多。」

集中精神重奪英超

藍月周中要在歐聯四強首回合作客法甲巴黎聖日耳門（PSG），哥帥賽後坦言球隊是有分心，但同時也為球員減壓，表示只要求球員踢好未來兩場聯賽，先集中重奪英超冠軍：「不能否認我們有一半精神放在周中歐聯上，但球隊一直對所有比賽非常認真，所以才會連續四屆贏得英聯盃。我們距離重奪英超只餘下兩場勝仗，英超是我認為最重要的錦標，在與PSG的兩回合歐聯交鋒中，我們會盡力先擊敗水晶宮，現在就先休息一下。」