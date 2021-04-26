周未推介西維爾[-1]「主勝」，臨完場竟然輸個12碼，俾CF格蘭納達破蛋，僅勝2:1，真係激死人；周中又有兩場西甲補賽，希望生生性性，唔好再失手。

星期三畢爾包主場對華拉度列（圖），大家以為畢爾包西班牙盃大敗，聯賽又喺中游，應該會hea踢埋剩低嘅聯賽，不過戰果又唔係咁樣。西盃決賽後畢爾包2場聯賽錄得1勝1和，上仗更加殺低埋馬德里體育會，今次繼續留喺主場，勝望就真係壓一。不過咁，揸住咁強戰績，畢爾包馬會開得好軟，主W仲有1.77倍，「讓球」就讓半/一高水，贏得榜首球隊，真係咁大隻蛤乸隨街跳？一定暗藏殺機。始終畢包都係打反防為主，面對對手強攻，伊拿基威廉斯先發揮到佢高速嘅威力，相反對手死守，畢包入波真係冇咩板斧。

華拉度列排尾三，繼續要搶分護級，上仗領先之下俾卡迪斯逼和1:1痛失2分確實慘情。不過咁，華度近期作客都唔算太差，就算贏唔到都搶到一分，月初作客巴塞隆拿都係僅輸一粒，今次對住上咗岸嘅畢爾包，信華軍拎到分，博下盤。

星期四另一支西盃決賽分子巴塞隆拿就會登場，主場對CF格蘭納達，贏波就可以壓過馬體會同皇馬上榜首，決心就一定唔使懷疑。雖然我本人就唔多鍾意朗奴高文嘅三中堅陣式，基本上呢幾場都多失波，不過中場勝在夠人多。周四主場對風流波CF格蘭納達，格軍上仗就搞禍我個[-1]，今次鬥巴塞，受讓到球半/兩球，應該阻唔到巴塞大勝。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。