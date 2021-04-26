在日本的球場上，不時會看到球迷高舉「一球入魂」的打氣標語，這多數用於棒球及壘球等擊球類運動，亦即全心全意投入每一球的意思。即使這些運動在香港不算熱門，但仍有一班人為之努力，就如香港女子壘球隊外野手林佩君（Yaffa）凡事以壘球行先，其目標也簡單明確，就是變得更強，她也確信壘球如人生，只要認清目標後一步一步走，總有機會成功。

今次訪問要從一個不太一樣的打招呼開始，「你好，我叫Yaffa，打壘球的。」這是我在3月邀約抗癌成功的沙灘排球員劉梓浩時，他的經理人跟我見面時說的話。單憑這句話，多少感受到Yaffa凡事不忘壘球的態度吧？現年33歲的她中二開始接觸壘球，中學時就讀學界壘球霸主王肇枝中學，其體育老師更是前香港壘球代表隊的單寶珊。初學壘球的Yaffa跟一般人無異，不懂任何規則和戰術，亦有「不知道在做甚麼」的念頭，不過她笑言越打越發現箇中樂趣，每次練習和比賽都學到新事物，不論任何運動，堅持也是成功不二法門，「你以為自己做得夠好，但原來下一秒仍可做得更好，永遠都在挑戰自己。」

現司職中外野手的Yaffa，透露自己試過投手、捕手、內野等不同位置，但速度快的她在一次聯賽試打外野手後便愛上這位置，「投手需要天賦，就是手指要長，我的手太小，投球很難落旋，所以最後放棄了。我是速度型球員，很享受如電兔般在外野奔跑，然後將波接實的感覺。」她續指嘗試不同的守備位置，也是個了解自己的過程，「每個位置都有不同特質，當你打得好就會有成功感。轉打不同位置不是挫折，反而是看你喜好吧。」在隊內的測試中，Yaffa從本壘跑上一壘只需2秒30，更是全隊最快的球員。

壘球有攻有守，Yaffa笑言兩樣都喜歡，在她眼中擊球猶如超級對決，不只考驗球技，更是場心理戰，「你在擊球區，是跟對面投手的對決。你要想他如何投球，他也會想將你三振出局，很考心理質素。即是說你會不會怯場，之前揮過空棒，會不會有陰影？這對決其實很癲，我覺得很好玩。」此外，進攻方擊球後要從跑過1、2、3壘，再回本壘才能得一分，Yaffa坦言港隊實力跟列強有差距，故外出比賽時要靠合作，跟隊友互相推進，必要時犧牲自己，球隊才有機會得分，她比喻這過程像人生，「這過程其實好像人生，要每個壘、每個壘向前推進，而且你不會知道中間會發生甚麼事，但你需要團隊幫助，你又需要自己進攻，然後才圓滿回來取分，所以每取一分都得來不易。」

Yaffa不諱言外野手的守備範圍大，她也自覺肩負球隊最後一道防線的使命；若她能接實敵方擊出外野的高飛球，更能把對手接殺出局，「球場很大，但壘球很小，比賽時要一直保持專注，是一種心態考驗。假如內野出戰失誤，還有我們在外野補救，但外野手失誤就沒人幫我們，我覺得自己很重要。」

從初中開始打壘球的Yaffa加入港隊近20年，也是球隊其中一位最老資歷的球員。她表示日籍教練大島田在2011年執掌帥印後，令球隊有顯著進步。除練習量增加，也改變球員心態，「教練覺得心態比技術更重要，他常常說精神，即是你夠不夠精神、你會不會放負，因都會影響隊友。他又常向隊展示背脊，意思是我做到最盡，後面的人望到你都不敢懶。這些就是對我、甚至對球隊都有很大影響。」Yaffa更指香港壘球隊只屬業餘，要跟列強競爭，就要每次練習都盡全力，尋求進步，「我不時問自己，別人練習時，我們就上班上學，我們究竟練得有幾多，又有多努力？」

香港女壘不少人因事業、家庭等因素來了又走，但Yaffa始終堅持，球隊花了近六年成長，在2017年更迎來轉捩點，在年底的亞錦賽有機會爭取翌年雅加達亞運入場券。不過Yaffa透露自己在賽前個半月在廣州集訓時，隊友投出壞球擊中她的左腳，經檢查後證實小腿骨裂，令她頓時晴天霹靂，亦怕因傷錯過比賽，「照了X光知道骨裂後，我在街上哭了，想到距離比賽不足個半月，我不能比賽了嗎？」醫生指她康復需時，未能趕及出賽，但大島田教練卻給予她無限信任，令她相信意志可擊退傷患，「教練很決斷跟我說，『你打到，你會好起來』，而我亦不斷跟自己說『我打到』。我不斷治療、吃鈣粉，希望裂口盡快癒合，練不到左腳，我就練右手及上身，只要腳一好，我就準備好落場。」

Yaffa深信只要信念堅定便可戰勝傷患，她在養傷期間也不時對自己精神喊話，最終她未徹底痊癒，但也趕及復出戰亞錦賽，助香港壘球歷史性爭到亞運入場券。經此一役，她更相信身陷逆境時，惟有堅持下去，才會出現旁人眼中的奇蹟，「你不可以放棄、不可以認輸，那才可踏出下一步。誇張點說，你相信自己可以，就做到任何事。」

首次參與亞運這類大型運動會的開幕儀式，令Yaffa留下深刻印象，「我們穿上香港隊制服，全部香港運動員一起入場，就覺得代表隊身份好強烈。其實教練成日都說，你穿上香港隊隊服就要對得起它。」在選手村的所見所聞，也叫Yaffa難忘及確切感受到自己是名運動員，「周邊全部人都是運動員，很多更是球星。你會發現跟這級數的運動員在同一空間，大家都很積極備戰亞運，這件事對我來說很夢幻。」她續指，「即是我在飯堂突然見到姚明，你就會覺得『我是個運動員』，心情是長期在毛管戙。」

香港女壘在雅加達亞運首戰對南韓，即使甫開局已遭對手站滿壘，幸Yaffa接住高飛球穩住第一局，港隊第3局更成功取得亞運隊史第1分。港隊這次亞運六戰皆北，但Yaffa卻視為寶貴經驗，盼從中了解跟列強的差距，繼而改善不足，「打得不好的話，你只有兩個選擇：一是放棄，二是令自己進步，做得更好。」對於Yaffa而言，打亞運、出戰亞大區奧運資格賽只是追夢起點。她幻想過被日本職業球隊挖角，但更實際的目標是盡力變強，領港隊多打一屆亞運，「我短期內的目標是以前輩身份及自己的能力，帶球隊打多次亞運。」

有「女版鈴木一朗」之稱的日本傳奇壘球手山田惠里，在2008年曾領軍於北京奧運奪金，2018年在雅加達亞運也再次助日本女壘掄元。視山田為偶像的Yaffa也希望像對方長打長有，盡力變強，「一直以來，我打壘球的目標好簡單，我要很勁。希望可以像偶像山田惠里一樣，不論球技及心態都不怕競爭。就算香港不是最強的球隊，我都希望成為有力與她們比拼的球員。」

林佩君（Yaffa）小檔案

年齡：33歲

身高：1米65

位置：中外野手

慣用手：右手

效力球隊：STEEL（女壘甲組）

威水史

壘球亞太區奧運資格賽（2019）

亞洲女子壘球錦標賽第7名（2019）

雅加達亞運第7名（2018）

亞洲女子壘球錦標賽第6名（2017）

記者：許嘉明、攝影：董立華

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