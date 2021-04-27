沙比周一在世界桌球錦標賽次圈，以局數13:7擊敗馬克艾倫。這位37歲英格蘭球手的八強對手，將會是跟他一樣贏過三屆冠軍的威廉斯。

「我的感覺一直都很好。我打了精采的一盤，領先6:2，然後又打了兩盤好波，之後我一直都保持集中，控制戰局。」沙比說。「我嘗試不要想得太多，只是憑着自己的直覺行事，效果似乎相當好。無論是心理還是體能上，我目前的情況都很好。」

同日，梅菲在另一場16強賽事，以13:7淘汰中國球手顏丙濤，並將會與世界排名第一的卓林普爭入四強。梅菲直言卓林普是奪標大熱門，所以自己全無壓力。「卓林普在對上幾季的表現一直鶴立雞群，他絕對是今次賽事的大熱門。我完全沒有壓力。我沒有甚麼包袱，所以很期待這一戰。」

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