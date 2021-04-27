隨着去年帶領拜仁慕尼黑贏得6冠的教練費歷克，早前表態將在季尾與球隊解約後，年僅33歲的RB萊比錫少帥尼高斯曼一直是拜仁新帥的大熱人選。而周一據多家歐洲傳媒報道，指拜仁與萊比錫已達成共識，尼高斯曼來季將接掌拜仁，而拜仁則要支付高達2,000萬歐元（約1.8億港元）的轉會費。

雖然費歷克與拜仁的合約至2023年才屆滿，但因與體育總監沙歷咸美錫關係勢成水火下，決定在季後與拜仁解約。而拜仁亦火速安排好接班人，管理層一早已屬意近年帶領萊比錫表現出色的尼高斯曼接替，而且尼高斯曼家鄉就位處距離慕尼黑不足一小時車程的蘭茨貝格，亦是拜仁相中的原因之一。

據指雙方商討過程中，萊比錫未有刻意留難，只要求拜仁滿足2,500萬歐元的「轉會費」即可放人，但有德國傳媒透露，拜仁成功講價支付1,500萬，若尼高斯曼成功領球隊贏冠軍，就再添500萬歐元至2,000萬歐元，但亦成為全球「轉會費」最高教練，而其實早前拜仁已從萊比錫以4,250萬歐元撬走法國中堅烏柏美卡奴，今次更撬走教練尼高斯曼，繼續盡收天下兵器的方針。

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