周一NBA常規賽，已確定無緣季後賽的木狼再鬥聯盟一哥爵士。後備上陣的控衞D羅素（D’Angelo Russell）射入今季新高的7個三分球，取得27分12助攻，中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）亦貢獻21分11籃板，帶領木狼以105:104險勝爵士。

木狼近日已經連續兩場擊敗這支已入季後賽的西岸一哥，今季三次交手更全部橫掃爵士，是NBA史上首次有球隊單季勝率低於3成，卻能至少3次擊敗一支勝率高於7成的球隊。爵士球星米曹（Donovan Mitchell）已因傷連續休戰五場，球隊戰績隨即下滑。

同日常規賽太陽作客紐約人，後衞D卜克（Devin Booker）交出全隊最高的33分，第四節末段比分緊湊時，再有「控衞之神」基斯保羅（Chris Paul）於完場前1分餘鐘連入7分，帶領太陽最終贏118:110，終結紐約人強勢的九連勝。

香港時間周二常規賽戰果

活塞 100:86 鷹隊

魔術 103:114 湖人

76人 121:90 雷霆

巫師 143:146（加時）馬刺

紐約人 110:118 太陽

速龍 112:96 騎士

熱火 102:110 公牛

木狼 105:104 爵士

塘鵝 120:103 快艇

註：前者主場

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