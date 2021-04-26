周一英超獨腳戲，近況回勇的「三哥」李斯特城主場迎戰有本錢大踢風流波的水晶宮。主場的李城雖然早後先失，但下半場有卡斯泰尼及近期大勇的伊恩拿祖各建一功，以2:1反勝對手全取三分，前四位置幾近穩陣。

雖然李城現時仍有哈維班尼斯及占士祖斯甸等的傷兵，不過隨着蘇恩古及占士麥迪臣等復出坐鎮，近期球隊表現已重返正軌。然而，今仗開波僅12分鐘，水晶宮前鋒韋費特沙夏突破越位陷阱，接應伊比爾治伊斯的直線單刀射入，助客隊先開紀錄。

此後比賽頓時變成攻防戰，李城不論攻門或控球率都遠勝對手，戰至下半場50分鐘終於打破悶局。射手伊恩拿祖禁區內接應傳送後回傳予後上的卡斯泰尼，後者控定後隨即起左腳勁射破網扳平。其後水晶宮曾有黃金機會再領先，但查洛列迪禾特單刀唔貪功交橫，可惜後上的賓迪基來遲半步未及起腳已被李城守衞踢走。

大難不死的李城終有後福，80分鐘大勇的伊恩拿祖禁區內右輔位控定後起左腳狂抽，皮球近柱入網對手門將古亞達欲救無從，此記入球為這位尼日利亞前鋒近7場聯賽所入的第9球，而單計21年伊恩拿祖各項賽事已經攻入13球，只僅次於熱刺哈利卡尼。最終李城以2:1反勝全取三分，現以62分穩佔第三，拉開第5的韋斯咸7分，大有機會以前四完成球季，取得來季歐聯入場券。

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