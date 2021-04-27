周一NBA常規賽湖人作客魔術，復出後正努力找回狀態的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis）漸入佳境，今仗交出18分8籃板和2封阻，加上控衞舒路達（Dennis Schroder）貢獻全隊最高的21分，湖人最後以114:103力挫魔術，結束三連敗。

湖人面對的東岸榜尾魔術剛有教練基福特（Steve Clifford）確診，對手主帥無法督師，間接令湖人勝算提高。不過湖人今戰贏得不輕鬆，他們打完首節後手握16分優勢，卻遭魔術打出一波9:32攻勢，第二節單節輸了40分，半場被反超50:56。湖人換邊後曾取回優勢，但始終未能拉開比數。第四節靠舒路達和AD聯手，前者末節射入14分，AD完場前亦交出關鍵分數，成功力阻魔術反超，結束三連敗。因傷缺席30場常規賽的AD，已不需再受上陣時間限制，他今場打了31分鐘，15投8中拿下18分。

AD則不滿意自己表現，他回應自己今場有多達5次失誤，幾乎是全隊總和：「我不會再有單場5次失誤，幸好球隊能以強勁攻勢彌補回我的失誤。」湖人目前正等待勒邦占士（LeBron James）復出，他日前已獲准回到球場復操，相信最快可於本周復出。

不過占士的舊東家騎士，這天鬥速龍就成為網路熱話，其前隊友路夫（Kevin Love）在一次防守中無法阻止速龍球員入球，但對手入球後用力把他推出場外，路夫就不滿球證沒有吹罰，在開底線球時發脾氣把球證傳給他的皮球拍走，直接讓前面的對手取得，並射入三分球。隊友們都非常無奈，騎士最後慘輸96:112。

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