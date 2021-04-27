上周歐洲12大球會宣佈創辦歐超聯，但因受各地政府及球迷的強烈反對，最終僅一周後多支球隊宣佈退出，計劃胎死腹中。不過早前有英國傳媒報道，指在歐超聯計劃面世前，曼聯副主席活華特曾與英國政府中人會面，而且政府已得知計劃。不過周一首相府澄清，相關會面未有提及歐超聯，政府在此前從未得悉計劃。

歐超聯12支創始成員球隊中，英超球隊佔其中一半，而當日計劃公佈後，首相約翰遜亦隨即在個人Twitter上發文反對。不過《星期日泰晤士報》周日報道，指曼聯副主席活華特曾於4月14日曾與幕僚長羅森菲爾德（Dan Rosenfield）會面，當中更提到歐超聯計劃，並有指羅森菲爾德明言英政府將不會反對相關計劃。結果當歐超聯面世後約翰遜領導的政府堅決反對，似乎有「跣」活華特之嫌，亦令約翰遜遭在野黨炮轟，表示若政府早已知情的話，應向民眾道歉。

周一首相府發言人澄清，指羅森菲爾德的確曾與活華特會面，但會面內容只討論有關球迷入場及「疫苗護照」等議題，從未談及歐超聯，並指羅森菲爾德代表政府表示不反對歐超聯為失實指控，但承認在會面中有向首相約翰遜介紹活華特，二人其間曾簡短對話。曼聯於4月20日與其他5支英超球隊正式退出歐超聯，活華特亦因事件決定年尾離任副主席一職。

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