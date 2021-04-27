中國MMA女王張偉麗上周六於UFC261女拳王爭霸戰，遭外號「暴徒玫瑰」的美國拳手露絲（Rose Namajunas）在首回合技術性擊倒，痛失拳王金腰帶。不甘落敗的張偉麗日前在社交媒體下戰書，要求跟露絲進行第二場決鬥，更揚言要成為一位傳奇。

衞冕的張偉麗上周六於女子52公斤草量級拳王爭霸戰，首回合被露絲踢出面部後倒地，後者隨即衝前再向張偉麗面部連打幾拳，拳證介入並終止比賽，張偉麗僅戰1分18秒就宣佩衞冕失敗。她日前在個人ig發文表示，明白勝負乃兵家常事，但希望自己再去挑戰，更要成為一位傳奇。她以英文寫道：「我要恭喜露絲勝出，她努力抵抗並成功反擊，我相信自己亦可強勢回歸，去擊敗一位冠軍拳手，去成為一位傳奇，更能擊敗一位傳奇，我會成為全新的我。之前我目標只是贏得UFC冠軍，今天我有更偉大的目標！」

「勝負乃兵家常事，這就是UFC。Jessica Andrad、Joanna Jedrzejczyk和Rose，她們都曾經落敗，然後都回來再戰努力嘗試。現在我加深了對UFC的認識，因此我相信自己亦可捲土重來，希望UFC能盡快為我們安排重賽。」

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