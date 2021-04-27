AC米蘭前鋒，即將踏入40歲的伊巴謙莫域早前被瑞典傳媒揭發，涉嫌透過名下公司持有一家博彩網站股份，違反國際足協（FIFA）及歐洲足協（UEFA）的相關條例。周一UEFA就發聲明指已立案調查事件，罪成的話最高恐被重罰停賽3年。

據瑞典報章《體育畫報》月中報道，伊巴在2018年擔任博彩公司Bethard的代言人時，同時透過名下公司Unknown AB持有博彩網站Bethard的10%股份，成為該博彩公司的第四大股東。由於FIFA和UEFA均有條例列明，球員均不可擁有博彩公司或產生利益衝突，違反可被處分罰款或停賽。

周一UEFA發聲明表示已立案調查，指已委任道德及紀律調查委員會調查伊巴涉嫌違反規例的事件。近日伊巴與AC米蘭簽下一份700萬歐元（約6,500萬港元）年薪的新合約，這位今季聯賽攻入15球的前鋒因事件缺陣周一對拉素的比賽。

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