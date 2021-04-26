車路士自季中由杜曹接手執教後越踢越好，並成功殺入歐聯四強，更令一眾「車迷」興奮的是，不少迹象都顯示，藍戰士今季正重踏着2012年奪冠軌迹。

2011年，車路士以重金撬走剛在波圖打出名堂的波亞斯領軍，可惜他接任後戰績不似預期，班主阿巴莫域治沒多久便已失去耐性，並在翌年3月跟他解約，改由前車路士球員迪馬堤奧執教。迪帥接手後如有神助，在歐聯四強惡戰巴塞隆拿，次回合作客魯營球場全程捱打下驚險過關殺入決賽。

決賽在慕尼黑上演，車仔變相作客，由拜仁主導賽事，湯馬士梅拿尾段頂入以為捧盃在望，無甚攻勢的車仔卻憑杜奧巴接應角球炮彈式頭槌破網追平1:1，加時更有施治撲出洛賓的12碼，運勢強勁的車仔最終互射12碼贏4:3，首度贏得歐聯。恰巧的是，車路士今季解僱了表現遠遜期望的少帥林柏特，改由杜曹帶隊後，戰績亦隨即冒升，不禁令人憧憬該隊可以再次稱霸歐洲。

車仔在這兩屆歐聯的晉級過程亦相似，都是在八強淘汰葡萄牙球隊後，再與西班牙代表爭入決賽。當年車路士在8強總比數3:1擊敗賓菲加，再於4強總比數3:2力壓巴塞隆拿。今年藍戰士在8強總成績2:1掃走波圖，再於四強出戰西甲班霸皇家馬德里。

車路士另一個吉兆是他們在8強首回合藉美臣蒙特與芝維爾各入1球，以2:0擊敗波圖，該隊對上一次有兩位英格蘭國腳在同一場歐聯賽事入球，正是2012年16強次回合對意甲拿玻里時，兩位英格蘭主力林柏特與泰利齊齊建功。

除此之外，這2支車路士均有2名應屆世盃功臣壓陣，2012年車仔陣中有桑馬達與費蘭度托利斯，2人在2010年協助西班牙捧走世盃，而現役的基奧特與尼高路簡迪，則在2018年為法國贏得世盃。

更湊巧的是，34歲的法國前鋒基奧特今季以6球成為車路士歐聯首席射手，當年杜奧巴亦以34歲之齡，在歐聯攻入全隊最多的六球。

文：童健