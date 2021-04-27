壘球（softball）由棒球發展而來，兩者玩法相似，最大分別為壘球的體積較大，而且投手需以下手投球。

壘球比賽中，兩支隊伍將分成進攻及防守方，並要在七局比賽中鬥高分。如果一方有三名打擊手被淘汰出局的話，那麼，該隊的半局就宣告結束。在一局比賽中，如果打擊手擊中球後沿逆時針方向跑上壘，若順利達一、二、三壘，再跑回本壘，便可獲得一分。

而九名落場球員的守備位置，則分成投手、捕手，內場的一壘、二壘、三壘手和游擊手，以及外場的左、中、右外野手。防守方有三種方法將進攻方淘汰：投手若投出三好球而打擊手未能擊球，便可將對方三振出局。若打擊手擊出高飛球，守備球員在空中將球接住，可將對方接殺出局。若打擊手擊出地面球 ，内場球員在他上壘前將球傳至守壘的隊友手上，亦可將對方淘汰。

至於壘球除了對場地有要求，亦要不少用具，當中包括壘球棒、壘球手套、釘鞋及不同護具。壘球棒動輒上千港元，香港壘球總會亦會提供球棒予學員使用，林佩君笑言自己近年才購入首支私家球棒，並視之為尋求進步的動力。

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