快艇周一宣佈，簽入中鋒「表弟」吉辛斯（DeMarcus Cousins）直至季尾，他將協助西岸第3的快艇出戰季後賽，為球隊爭奪總冠軍。

30歲的表弟於本月5日與快艇簽下兩份10天短約，其間他為快艇後備上陣8場常規賽，平均每場得到6.3分、4.5籃板和1.3助攻。快艇現有陣容需要中鋒淪換，現時球隊的正選中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）經常受傷，只有蘇巴克（Ivica Zubac）頂替，他們亦要加強內線實力準備季後賽，因此決定簽入表弟直至季尾。

這位4屆明星賽球員職業生涯場均獲得20.6分、10.6籃板和3.2助攻，可惜期間多次遇上嚴重傷患，影響表現和狀態，球隊亦只敢為他開出短約。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波