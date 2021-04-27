英超球會利物浦周二公佈上個球季的收支狀況，紅軍上季受體壇停擺影響收入大減，錄得高達4,600萬鎊（約5億港元）的赤字。

利物浦上季雖然歷史性首奪英超冠軍，不過仍無法避免疫情下收入大減的命運，球會上季在的轉播收億大減近6,000萬鎊，僅獲2.2億鎊收入。而比賽日收益同樣大減，僅獲7,100萬鎊。不過紅軍上季表現出色，帶動商業收益增加，上季報2.17億鎊，比前一季多約2,900萬鎊。

紅軍上個球季的總收入約為4.9億鎊，比前一季減少4,300萬鎊，除稅前錄得4,600萬鎊赤字。據英國媒體90MIN分析指，今次的財政報告反映利物浦在疫情期間深受影響，加上球隊有可能失去來季的歐聯參賽資格，收入將會進一步減少，預料球隊今夏有需要出售部份球員套現。

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