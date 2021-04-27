火箭總經理拉菲爾史東（Rafael Stone）周一宣佈，控球後衞禾爾（John Wall）因為拉傷右邊腿筋，恐將錯過今季餘下所有賽事。

消息指，禾爾經過磁力共振檢查後，證實腿筋二級拉傷，最快也要三周才能復元，但由於火箭已肯定無緣晉級季後賽，所以會方並不急於要他復出。曾五度入選出戰明星賽的禾爾，今季加盟火箭後打了40場常規賽，場均有20.6分及6.9次助攻。他早前亦曾因為左膝腫脹，錯過了部份賽事，消息指他將趁休季接受內窺鏡手術，希望根治膝部傷患。

火箭在開季前以韋斯卜克（Russell Westbrook）及一個受保護首輪選秀權送到巫師，換來阿基里斯跟腱傷患初癒的禾爾。這位30歲控衞與火箭仍有兩年合約，未來兩季總薪酬高達9,170萬美元（約7.15億港元）。

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