根據英國每日郵報指，今季祖雲達斯在教練派路的帶領下已經衞冕無望，目前與AC米蘭同得66分，就連歐聯朗位亦岌岌可危，假如祖記最終無法取得來季歐聯參賽資格的話，頭號球星基斯坦奴朗拿度（C朗）亦不會計劃留在球隊，而且下一個目的地會是前東家曼聯或法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）。

報道指，雖然C朗與祖記的合約直至2022年到期，此前副主席尼維特表明C朗下季百分百留隊，不過假如祖記錯失下季歐聯資格的話，將會令到球會的財政狀況出現問題。現時C朗的合約價值約2,700萬鎊（約2.9億港元），如果祖記來季需要轉戰歐霸盃的話，意味着祖記的收入亦會大幅減少。過去C朗曾經贏得5次歐聯冠軍，不過這名36歲葡萄牙球星知道自己沒有機會再贏得第6個歐聯冠軍，因此對留在祖記感到懷疑。

C朗自從2018年加盟祖記以來，過去三季於歐聯被阿積士、里昂以及波圖這三支實力不算強勁的球隊淘汰，目前在聯賽剩餘5輪的情況下，雖然與米蘭同分，惟祖記最後5輪需要對陣烏甸尼斯、米蘭、薩斯索羅、國際米蘭以及博洛尼亞，依然有不少失分的機會，故現時祖記的歐聯席位仍然不穩。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波