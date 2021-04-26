FC悉尼與墨爾本勝利是歷來奪得澳職總冠軍最多與第二多的球隊，但兩隊今季都表現令人失望，其中勝利尤甚。不過，由於兩隊過往交手入球偏多，因此周一的澳職當悉尼迎勝利時，宜取「入球大細」中位數[3/3.5球]的「大」。另外，由於勝利近仗常出現瘋狂波膽，不怕追寶尾，今役可追「總入球」[7+]。（球賽編號：星期二1；今日5:35pm開賽）

悉尼與勝利分別奪得過5次及4次澳職總冠軍，不過兩隊褪色冠軍今季的表現都一般。衞冕的悉尼經過季初低潮後，目前以18戰得28分排第4；勝利繼上季成為聯賽尾二後，今季目前又以17戰得14分排尾2。在周二兩隊碰頭時，悉尼料續缺中場米高蘇路，而且球隊近7場只得2勝4和1負，就算有主場之利亦沒太大取勝把握；勝利上仗由暫代教練堅恩掌帥，球隊即以5:4挫西悉尼流浪者，近3場取2勝，不過表現始終未令人信服。

悉尼鋒線攻力強橫

由於兩隊各有問題，今役宜取入球「大」，因勝利今季踢法一直有前冇後，近9仗有6次總入球在4球或以上，就算上仗換了教頭亦未見踢法大變，相信今役入球一定不會少。另外，悉尼近六次聯賽鬥勝利總入球偏多，由3球至7球不等（見附表1），悉尼又坐擁保保及巴巴路西斯等入球力不俗的球員。另外，由於是役[2.5球]的入球「大」只得1.38倍，故不妨取中位數為[3/3.5球]的「大」，有1.85倍。

勝利常現[7+]賽果

喜歡扒冷的朋友，今役更可以兼顧總入球[7+]，有11倍，皆因勝利今季已4次出現總入球是7球或以上的賽果（見附表2），由於球隊剛易帥，球員要爭表現，加上球隊近3場2勝，士氣提升下今役就算作客，亦會與悉尼對攻，隨時又會出現大手交易。

文：數人