棒球喺香港雖然唔太普及，不過喺美國、日本、甚至係台灣都係好熱門嘅運動。好似近日喺Twitter同Facebook，就見到有一條日本球員投球嘅片瘋傳。喺呢條全長得10秒左右嘅片之中，見到呢位棒球員喺本壘板開始全力投球，結果個波以拋物線嘅方式直飛去外野嘅看台度。距離等於佢就咁徒手就掟出一個全壘打，即係大約100米，由此可見佢嘅臂力有幾勁啦。

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