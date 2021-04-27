為減低參賽隊伍受疫情影響的風險，今屆歐國盃的大軍名額將由23人增至26人。

歐洲足協（UEFA）的國家隊委員會周一開會，同意將各隊出戰今夏歐國盃的球員人數，由慣常的23名增至26名，讓領隊在排陣時更有彈性，減低因為隊內有人確診而導致兵源不足的風險。議案將在本周稍後時間，交由負責決策的UEFA執行委員會表決，但預料將不會遇到任何反對。

根據賽程，歐國盃決賽周將於6月11日揭幕，而各隊最遲要在6月1日限期前提交名單。BBC指，預料英格蘭領隊修夫基將於5月24日的那個星期內公佈大軍名單。《太陽報》就指，UEFA放寬參賽名額，最大的得益者將會是今季狀態大跌的利物浦右閘阿歷山大阿諾特（TAA）、多蒙特翼鋒查頓辛祖及阿士東維拉中場基亞利殊等邊緣國腳，而阿仙奴的布卡約沙卡與多蒙特新星祖迪比寧咸，亦有機會爭取入選「三獅軍團」。

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