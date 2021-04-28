車路士周二在歐聯首回合被皇家馬德里以1:1逼和後，領隊杜曹賽後坦言球隊上半場至少可以多人一球，應該可以在上半場勝出，對於前鋒迪姆華拿在比賽初段失機，杜曹則表示華拿很生氣及可能很失望，但認為對方必須振作起來。

杜曹賽後說︰「這場比賽我們開始得非常非常好，很進取和有質素，我們應該在上半場贏出。我們有很多機會，應該至少再多入一球。」

在基斯甸普列錫為車路士打關紀錄之前，華拿在10分鐘時便曾在門前近射被皇馬門將泰拔高圖爾斯以腳擋出，而在上周六對韋斯咸的英超聯賽，25歲的華拿雖然為球隊射入奠勝入球前亦曾失機。杜曹說表示︰「他在對韋斯咸之役錯失了一個很好的入球機會，現在他又再次失機，這沒有幫助，但為此而哭泣或一直後悔也沒有幫助。」杜曹續道︰「他生氣、也許失望，明天他會獲得休息，而後日他必須振作起來。」

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