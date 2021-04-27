菲爾科頓可說是曼城今季其中一位表現最好的球員，這位年僅20歲的中場在今屆歐聯8強的表現更壓過另一位新星艾寧夏蘭特，科頓在四強會遇上另一新貴基利安麥巴比，另一場「次世代球王決」即將上演。

科頓今季在歐聯暫時攻入三球，在8強對多蒙特兩回合更各入1球，且兩球均是絕殺球，助球隊以總比數4:2晉級。科頓亦成為繼麥巴比後，史上第2位在歐聯8強2回合都有入球的21歲以下球員。雖然多蒙特的夏蘭特在今屆歐戰攻入10球，不過這位挪威神童在八強沒進賬，風頭被科頓蓋過。

雖然科頓上圈表現出色，不過他今場對手麥巴比今季的表現卻有過之而無不及。這位法國前鋒在淘汰賽表現驚人，先於16強對巴塞隆拿2回合轟入4球，擊倒當代球王美斯，然後在八強首回合再梅開二度，助巴黎聖日耳門淘汰拜仁慕尼黑，晉級兼報回上屆決賽一敗之仇。

科頓和麥巴比在球場上的大戰仍未展開，但兩人早在社交平台發生了小風波。事源曼城本月中晉級四強後，科頓在twitter標記了麥巴比，並問對方「你準備好了嗎？」（圖），甚有「挑機」意味。事後科頓解釋其twitter由一家公關公司管理，該貼文亦出自該公司手筆，由於科頓感到貼文有損形象，事後已決定與該公司解約。

文：薰爵