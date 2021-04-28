前車路士球星夏薩特，自19年夏天加盟皇家馬德里後一直傷多過踢，表現不及以往效力藍戰士時期，上周六才擺脫傷患成功在西甲復出的夏薩特，周二代表皇馬倒戈舊球會後備上陣約29分鐘，惜這大約半小時的出場時間，夏神參與度不高只得觸球12次，錄得9次傳球但未有射門，無法替新東家增添比數，不過賽後夏薩特揚言，次回合要回到去史丹福橋球場爭取勝利。

由於皇馬在主場只能1:1賽和車路士，失了一個作客入球，意味下周次回合皇馬將要「焗攻」，必須取得入球才有望晉身決賽，夏薩特賽後卻稱：「這可能是好事，但亦可能是壞事，我們將會去那裡（車路士主場史丹福橋）爭取勝利。」

剛傷癒的夏神續指：「我認為我只能一步一步來，當然我想上陣，但早前對貝迪斯我只踢了15分鐘，今天再踢多了一點，：在球季結束前我們還有一些重要的比賽要踢，我已準備好應付它們。我的感覺好得多了，很高興我能回到場上。」

對於倒戈車路士遇上不少前隊友，夏神則稱：「與好友對陣總是十分美好，但我現在已是一名皇馬球員，所以我只想勝出比賽。」

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