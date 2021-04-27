全英草地網球會周二宣佈，去年因疫情而停辦的溫網將於今年6月28日至7月11日舉行。賽會暫定今年賽事最少會開放球場的25%座位讓球迷入場觀戰，並計劃於明年起消取周日休戰的傳統，把比賽日增加至14日。

賽會首席執行官寶頓在發佈會上表示，今年溫網在英國政府、衞生部門和各界的幫助下得以復辦，賽會將會確保賽事在最低風險的環境下舉行。除早前公佈以「泡泡」形式進行，並設定嚴厲罰則外，亦暫定入場觀眾人數為座位數的25%。不過賽會強調將會視乎未來疫情發展，在6月21日決定入場人數的最終安排。

另外，以往溫網賽事期間都有星期日為休息日的傳統，不過賽會宣佈由明年開始，星期日亦會變成比賽日，令賽事的總比賽日數增至14日。全英草地網球會會長希韋表示，隨着近年草地保養技術的進步，賽會有信心球場草地可以應付連續14日賽事。希韋又透露，溫網去年因疫情被迫停辦，最終獲得保險公司賠償1.8億鎊（約19億港元）。

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