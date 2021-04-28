一心希望在下月16日丹麥哥本哈根馬拉松賽爭取達東京奧運參賽資格的香港長跑天后姚潔貞，再次遇到阻力，她昨日收到大會取消賽事的通知，潔貞現正計劃轉戰下月9日的日內瓦或16號的米蘭馬拉松賽。

其實潔貞今次爭東奧席位一波多折，世界田聯的東奧達標賽於去年12月1日重啟，截止日為下月31號，期間潔貞計劃參加三個全馬賽，包括澳門、廣州及台北，可惜全部以疫情為由，不接受海外選手，原本的哥本哈根是她的達標目標比賽，可惜當地疫情持續每天超過700宗，被迫取消馬拉松賽。

對於下月兩個後補的比賽，潔貞坦言沒把握可以去到：「現在仍未知會否接納我參賽，真的接納了，安排會如何也是未知數。」已打了兩針復必泰（BioNTech）的潔貞曾參加2016年里約奧運，對於今屆東奧，她說：「我參賽是想知我可以走到多遠，自知身體大不如前，可幸的是我仍感到實在的進步。」

現時已有75名選手透過比賽達標，取得東奧入場券，姚潔貞要取得餘下五席，相信要跑出東奧標準的2小時29分30秒，她曾於2019年7月澳洲黃金海岸跑出2小時36分11秒的港績，只可惜當時她以第六名完成比賽，只差一位跟東奧入場券擦身而過。

另外，周一在烏茲別克參加完東奧亞大區劍擊資格賽的四位香港劍擊代表包括羅浩天、何瑋桁、張楚瑩及林衍蕙回港遇阻滯，他們於杜拜轉機時，由於早前檢測報告過期，未能如期上機，需要再接受病毒測試過關後才可上機。

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