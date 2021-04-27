東京奧運傳遞聖火儀式現時續在日本進行，上月宣佈將參加傳遞聖火的全球在世最長壽人士、年屆118歲的日本女人瑞田中加子（Kane Tanaka），憂慮因疫情關係危害健康，最後宣佈放棄火炬手的身份，遺憾未能為家鄉福岡傳遞聖火。

獲健力士世界紀錄認證為全球最長壽者的田中加子，本有望成為奧運史上最年長火炬手。當火炬傳遞到其家鄉福岡縣志免町時，她將坐著輪椅由家人協助下，完成100米傳遞路程，最後幾步她更會站起來步行，親手把火炬傳給下一位火炬手。隨着她辭去火炬手身份，遺憾地未能成為奧運史上最年長火炬手，不過健康在一切之上，婆婆這個決定無疑是最好的。

在奧運歷史上，最年老奧運火炬手是以106歲高齡參與2016年里約奧運火炬傳遞的巴西婆婆Aida Gemanque。

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