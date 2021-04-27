法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）主帥普捷天奴以往帶領熱刺，曾與曼城主帥哥迪奧拿多次交手，特別是2019年歐聯8強合演了2回合的史詩式經典對決，當中次回合兩隊大演入球騷之餘亦因VAR添爭議，最終首回合領先1球的熱刺次回合雖負3:4，但因作客入球優勢殺入四強，粉碎當年藍月四冠美夢，到底本屆二人再在歐聯相遇，普捷天奴能否再阻哥迪奧拿奪冠？

VAR吹走曼城歐聯夢

2019年，仍由普捷天奴領軍的熱刺，在當年歐聯8強首回合領先曼城1球，次回合造訪藍月的伊蒂哈德航空球場卻變成入球騷，雙方開賽21分鐘已炮製5個入球，上半場落後2:3的熱刺，下半場更被曼城射手阿古路拉開至落後2:4，但全靠洛蘭迪疑似手球的入球助熱刺重拾優勢，及後曼城翼鋒史達寧補時的絕殺入球更被VAR判越位推翻。

天堂和地獄就在一秒間，最終熱刺次回合雖以3:4落敗，但總比數賽和4:4，憑作客入球優勢淘汰曼城，普帥亦成功粉碎藍月四冠王美夢，賽後幾乎激動得要哭，哥帥則直呼賽果非常殘忍。

現時已成為PSG主帥的普捷天奴，回想當年這場史詩式對決亦直言不可思議：「兩年前，很美好的回憶，那時氣氛相當熱鬧。當你看着次回合由3:2、4:2，然後4:3，（史達寧）那球絕殺再被VAR推翻，真的令人難以置信。」

事隔2年2人再在歐聯淘汰賽相遇，普帥主動讚揚哥帥是世上最出色領隊：「曼城是世上其中一支最出色球隊，擁有不可思議的球員；哥迪奧拿對我來說更是世上最佳領隊，我們將會再有另一場史詩式經典。」

文：華弟