英超熱刺在解僱領隊摩連奴後，遲遲未有公佈新帥人選。消息指隨着熱刺心目中的最理想人選、德甲RB萊比錫主帥尼高斯曼宣佈下季接掌拜仁慕尼黑後，該會視以現英格蘭國家隊主帥修夫基為首的五人，為下季熱刺領隊候任人選。

據英國傳媒報道，熱刺已決定由青年軍教頭賴恩美臣執教一隊至今季結束，也開始了招聘下任領隊的行動。消息指，熱刺最希望是能遊說到現英格蘭國家隊主帥修夫基加盟，因為他跟隊中多名英格蘭國腳，特別是前鋒哈利卡尼關係良好。如果修夫基真是執教熱刺的話，哈利卡尼離隊的機會肯定大減。

其他人選包括，曾執教英超韋根和愛華頓、現比利時國家隊主帥馬天尼斯、現英超李斯特城領隊羅渣士、現荷甲阿積士教練坦哈格和前史浩克04及RB萊比錫主帥蘭歷克。四人之中，羅渣士已否認會離開李斯特城，馬天尼斯和坦哈格加盟機會則較高。消息人士指：「熱刺希望在今夏歐洲國家盃前公佈新領隊人選，以免影響參賽球隊的備戰工作，而馬天尼斯也表示對此職位有興趣。至於坦哈格，因他跟阿積士只餘一年約，是個相對便宜的選擇。」

博彩公司則有不同看法，不在五人名單內的前車路士領隊沙利是繼任大熱，在尼高斯曼宣佈下季接掌拜仁後，他任熱刺領隊的賠率為4.5倍，而被熱刺認為「又平又抵」的坦哈格則是5倍次熱，第三熱門仍是羅渣士，他成為熱刺領隊賠率有9倍。

下任熱刺領隊賠率

人選/賠率：沙利/4.5倍

人選/賠率：坦哈格/5倍

人選/賠率：羅渣士/9倍

人選/賠率：馬天尼斯/15倍

人選/賠率：賴恩美臣/15倍

人選/賠率：蘭歷克/17倍

人選/賠率：修夫基/21倍

資料來源：Betfair

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