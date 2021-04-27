比利時中場奇雲迪布尼今季依然為曼城的進攻核心球員，只不過此前在英足盃四強中腳踝受傷後，缺席了數場藍月的賽事，本以為可能要養傷一個月，但在上周英聯盃決賽一仗已經回歸，這名比國中場復出，意味曼城前場的正選席位爭奪更激烈，於英聯盃決賽表現一般的史達寧，隨時在歐聯賽場又會被「雪藏」。

現年26歲的史達寧近期表現一般，自從2月對陣阿仙奴之後就未有再取得入球，而且正選位置被菲爾科頓搶去。據英國傳媒報道指，最近西甲豪門皇家馬德里又再燃起對史達寧的興趣，目前這位曼城翼鋒與球會的合約尚有兩年，不過雙方的續約談判暫時被擱置，史達寧就對自己今季在曼城的處境不太滿意：「這個球季對我個人而言有點奇怪，但我仍然享受着自己的足球及全力以赴。如果我無法入球及幫助球隊的話，我就會不太高興。」

上場英聯盃決賽擔正的史達寧，雖踢足90分鐘惟表現平平，出任英國天空體育評述員的列納就認為，史達寧已經失去了哥帥的信任：「科頓目前與史達寧競爭一個國家隊的位置，不過以最近的表現而言，讓史達寧上場曼城就會遇到問題。他最近在曼城的表現不穩定，而且他似乎與哥迪奧拿出現不和。」

文：王杰