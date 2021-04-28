周二車路士作客與皇家馬德里賽和1:1，正選前鋒迪姆華拿再次在比賽中失機，賽後不但受到外界猛烈評擊，就連隊友堤亞高施華的妻子亦在社交媒體發帖，鬧爆迪姆華拿門前失機。

比賽初段兩軍當時仍踢成0:0平手，迪姆華拿曾在小禁區近距離射門，被皇馬門將泰拔高圖爾斯用腳擋走，心繫丈夫的堤亞高施華妻子伊莎貝拉（Isabele），就在IG上發帖稱：「這真是因果報應，有位前鋒不斷錯失入球機會......這個雲拿，他叫甚麼名字？」

隨後伊莎貝拉再發帖另一段短片稱：「我們需要一個入球，我們需要贏出這場比賽，但我們的前鋒卻不想入球，我不明白為何他們不能入球。」雖然目前伊莎貝拉已經將帖文刪去，然而迪姆華拿把握力差是不爭的事實，未知這次事件會否影響迪姆華拿與隊友堤亞高施華的關係呢？

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