雖然「三巨頭」之一的夏登（James Harden）未知何時可以復出，但網隊周二在杜蘭特（Kevin Durant）於第四節攻入今場所得17分其中的7分、謝夫格連（Jeff Green）又攻入22分以及後備米克占士（Mike James）扮演奇兵之下，於NBA常規賽作客以116:103擊敗速龍，取得三連勝，並成為東岸第一支以及今季第二支出線季後賽的球隊。

網隊在第四節初段落後速龍84:90，但憑着一段16:2的攻勢而反先並將比分拉開。前三節只攻入了10分的KD於最後一節攻入7，包括最後1分47秒的三分球，全場並搶下10籃板，而最近與網隊簽下10日短約的米克占士，在第四節攻入今場所得全部11分，後備上陣的比歷克格芬（Blake Griffin）則11投6中攻入17分，成為網隊贏波功臣之一。

K艾榮（Kyrie Irving）今場手感欠佳，全場13投3中僅攻入了9分，是網隊今場八名球員中唯一得分不達雙位數的球員，惟網隊最終仍戰勝有洛利（Kyle Lowry）及阿尼路比（OG Anunoby）分別攻入全場最多24和21分的速龍，穩奪東岸季後賽一席位。

網隊教練尼殊（Steve Nash）周二賽前透露了因拉傷腿筋而休戰的夏登近況，尼殊表示自4月5日受傷後一直休戰的夏登已回球隊，周二並進完成了投籃和力量訓練，但並沒有進行高強度訓練，與復出仍有很大距離。尼殊坦言他正面對夏登、杜蘭和K艾榮在季後賽之前甚至季後賽開始後都未能一同上陣的局面。今季，由於傷患和新冠疫情措施的限制，「三巨頭」今季只有七場比賽曾同場上陣。

周二賽後，網隊戰績42勝20負，常規賽最後成績肯定不會低於東岸第六，因而穩奪季後賽一席位。第一年出任主帥的尼殊對此表示︰「很棒。我們放眼更重要的目標，但取得季後賽席位是很好的第一步。」

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