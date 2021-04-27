太陽於周一NBA常規賽作客紐約人，後衞D卜克（Devin Booker）延續勇態，今仗拿下全場最高33分，加上「控衞之神」基斯保羅（Chris Paul、CP3）在末段比分緊湊時連續投入關鍵七分，領這支西岸2哥最終贏118:110，終結紐約人強勢的九連勝。

過去被指千年爛隊的太陽和紐約人，今季齊齊突飛猛進。太陽有CP3加盟輔助卜克成長，球隊排名即躍升至西岸第二；紐約人今季易帥後，前鋒蘭度爾（Julius Randle）亦大爆發，紐約人賽前也排東岸第五。今仗兩支橙衫軍對戰，太陽上半場表現較為慢熱，紐約人領先63:56。但換邊後CP3及卜克領軍急起直追，成功在第四節初段反超前。神控衞CP3再在最後1分餘鐘連入關鍵7分，助太陽重回勝軌，更為紐約人隊史自2013年以來最長的9連勝畫上句號。賽後太陽常規賽勝率達70.5%，創隊史自2007年來最高。

同日已確定無緣季後賽的木狼，竟爆冷連續2仗戰勝1哥爵士。控衞D羅素（D’Angelo Russell）射入今季新高七個三分，取得27分12助攻，領木狼險勝105:104，連續第2場擊敗這支已入季後賽的聯盟1哥，今季三次交手橫掃爵士，是聯盟史上首次有球隊單季勝率低於三成，卻能至少3次擊敗1支勝率高於7成的球隊。

文：華弟