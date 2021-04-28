「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）周二貢獻29分、12籃板及8助攻，加上布祿克盧比斯（Brook Lopez）攻入22分，協助有四名球員得分上雙的公鹿作客以114:104擊敗黃蜂，避免了在NBA常規賽的系列賽被黃蜂橫掃。

黃蜂今年1月於主場以12分之差擊敗公鹿，4月9日作客以8分之差再贏一仗，周二是兩隊今季常規賽第三次也是最後一次交手，結果在兩屆最有價值球員（MVP）安迪度安寶19投11中攻入29分之下，帶領共有五人得分上雙的公鹿半場領先62:45並順利報捷。

米度頓（Kris Middleton）今場為公鹿取得17分、6助攻、5籃板，賀里迪（Jrue Holiday）獲12分、10助攻，後備霍比斯（Bryn Forbes）亦有15分進賬。至於同是有五人獲雙位數得分的黃蜂，以D格拉咸（Devonte Graham）得25分最多，M布歷捷斯（Miles Bridge）獲「雙雙」的21分、10籃板、6助攻，但球隊兩連勝仍被終止。

周二（香港時間周三）NBA戰果

塞爾特人 115:119 雷霆

黃蜂 104:114 公鹿

溜馬 112:133 拓荒者

速龍 103:116 網隊

火箭 107:114 木狼

勇士 103:133 小馬

註︰前者主場

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