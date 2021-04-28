因早前在國際賽期間回到非洲不幸染上瘧疾的阿仙奴隊長奧巴美揚，據報將可以在周四歐霸盃4強首回合，隨隊作客鬥前阿仙奴主帥艾馬利領軍的維拉利爾。

這名31歲射手自證實染病後，一度要在醫院接受治療缺操，已因此缺陣了槍手歐霸8強次回合及最近3場英超聯賽，雖然英國《太陽報》報稱，奧巴美揚雖可以復出隨隊出征，然而他的身體及狀態仍未完全康復，料奧巴美揚的體力暫時無法應付高強度的比賽。

由於阿仙奴另一射手拿卡錫迪亦告受傷，料槍手仍只能依靠上仗聯賽0:1不敵愛華頓的前鋒尼基迪亞掛帥，配合老將韋利安、水貨尼高拉斯比比及一眾小將如加比爾馬天尼利、布卡約沙卡等人攻堅，攻力削弱不少。

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