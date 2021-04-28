美國「不敗拳王」美韋達將於今年6月6日在邁阿密，跟網紅拳手L保羅進行一場表演賽。

職業生涯擁有50勝0負驕人戰績的美韋達，去年12月透過社交網站Instagram宣佈復出，並計劃在2月20日與L保羅對壘，但拳賽最終因為疫情而要押後。雙方經過一輪磋商後，周二齊齊透過Twitter公佈，拳賽將會在今年6月6日，於邁阿密的硬石體育場（Hard Rock Stadium）上演。雖然現年26歲的L保羅，拳擊生涯只有0勝1負，但他在各個社交媒體及頻道，合共有超過5,600萬名追隨者，而賽事將會採用按次付費形式直播，預料將可吸引大批網民收看，美韋達早前曾揚言，估計自己可透過這場拳賽賺到1億美元（約7.8億港元）。不過，由於這場純屬表演賽性質，故將不會就算在兩人的職業生涯戰績之內。

現年44歲的美韋達，對上一次出戰職業拳賽，已是在17年8月擊敗由鐵籠走上擂台的愛爾蘭「寸嘴格鬥王」麥基格，而他在18年亦曾在東京進行的一場表演賽，輕鬆「日本神童」那須川天心，只花139秒便袋走了900萬美元（約7,000萬港元）戲金。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波