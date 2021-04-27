「我知道保特好鍾意食炸雞，喺訪問入面佢同我講過想開炸雞店。」如果不是工作，林佩君（Yaffa）造夢也沒想過有機會訪問世上跑得最快、擁有奧運八金的前牙買加飛人保特，亦都因工作關係，她認識了香港戰勝癌魔的沙排代表劉梓浩，這些都是錢買不到的寶貴見聞。

自初中玩壘球後，至今近20年，無論學業多忙、工作多忙，Yaffa都將壘球放在第一位，大學在樹仁修讀新聞與傳播系的她，畢業後試過做運動品牌市場推廣，亦做過雜誌編輯，現職是體育公關，每份工作都有難忘經歷，但首選一定是2017年在日本跟保特做訪問，還可以和他一齊做招牌「閃電」手勢。

Yaffa回憶跟保特有一面之緣時說：「2017年保特啱啱退役，當時我喺雜誌做編輯，好幸運有機會去京都做一個手錶品牌嘅報道，保特就係品牌大使，估唔到我有機會訪問呢位世界跑得最快嘅人。」Yaffa記得除炸雞外，還問保特退役後的心境，令她獲益良多：「保特同我講，做運動員嗰陣最討厭練習，因為係一件好辛苦嘅事，可以想像好似佢有咁出眾成績嘅天才，一定都承受日復日嘅刻苦訓練，我喺佢身上感受到呢點。」

戰勝白血病的劉梓浩教曉了Yaffa一件事，無論面對多大困難，只要積極面對就會有好回報，Yaffa近日以公關身份拍住劉梓浩做訪問，才知道原來大家都是2018年雅加達亞運香港代表，只是Yaffa的女子壘球在雅加達比賽，劉梓浩的沙排在巨港，2人都是第1次打亞運，這同一大賽下的經歷到最近因工作關係才知道：「都係因公關工作先認識到劉梓浩，佢身體受到大病侵襲，都可以積極面對，佢嘅堅毅不屈令人佩服。」