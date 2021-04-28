德國足總周二證實，將會與早前宣佈季後辭去拜仁慕尼黑教練一職的費歷克會面，商討他接任德國國家隊教練一職的安排。

德國足總發言人周二接受法新社訪問時，證實了有意找費歷克執掌國家隊一事：「費歷克一直受到德國足總的高度重視，我們可以確認，足總將會與他本人以及拜仁進行會談。不過現時我們無法透露具體安排，我們會先與各方進行協調，並給予時間讓各方冷靜考慮。」

費歷克在本月中已經透露將會在今季結束後離開拜仁，而拜仁日前亦落實球隊來季由現時執教RB萊比錫的尼高斯曼接任教練。

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