皇家馬德里周二在歐聯4強首回合主場迎戰車路士，在先失一球下由賓施馬妙射破網追成平手，最後亦以1:1逼和車路士。其中，為車路士先開紀錄的基斯甸普列錫，成為了第一位在歐聯4強士哥的美國球員，為皇馬扳平的賓施馬在歐聯則已累積射入71球，追平了魯爾而並列歐聯歷史射手榜第四位。

今場比賽在大雨中進行，以上周六作客以1:0擊敗韋斯咸的正選陣容作戰的車路士，開賽10分鐘便有迪姆華拿在門前6碼射門被皇馬門將泰拔高圖爾斯以腳擋出。不過，車路士4分鐘後便打開紀錄，普列錫接應魯迪格長傳後，在禁區內扭過高圖爾斯後射入，車仔領先1:0。歷來只有四位美國球員曾在歐聯淘汰賽士哥，普列錫則成為了首位在歐聯4強入球的美國球員，年僅22歲零221日的他亦是車仔隊史在歐聯4強入球的最年輕球員。

23分鐘，賓施馬遠射中柱，但他在5分鐘後終於為皇馬扳平。皇馬在一次角球攻勢中，馬些路斜傳入禁區，卡斯米路和艾達米列達奧先後頂到皮球，賓施馬在小禁區前以胸口控球後窩利破網，皇馬追平1:1。這名法國球星目前在歐聯已射入71球，與魯爾並列射手榜第四位，較第三位拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基只少2球。在歐聯歷史射手榜領先的是是射入了135球的基斯坦奴朗拿度（C朗），美斯以120球排第二。

兩隊上半場踢成1:1，換邊後，雙方都未能取得突破，皇馬在66分鐘以倒戈的夏薩特入替雲尼斯奧斯祖利亞，車路士則作出三個調動，換入了薛耶治、夏維斯及列斯占士，惟薛耶治其後主射罰球被高圖爾斯沒收，華拉尼在比賽末段近門頭槌攻門則斜出，兩隊結果以1:1賽和，次回合將於下周三在車路士主場進行。

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