香港馬會足智彩星期二開始推出全新嘅「足球數據中心」，成個版面都唔同晒。雖然新版足智彩新增咗部份以前冇嘅數據分析，不過亦都有啲舊有資料冇咗，相信大家都要一段時間慢慢適應喇。

大家一撳入新版足智彩，相信都好易就見到大大隻字寫住「Powered By bettor logic」，其實bettor logic係一間專門幫博彩公司設計賽事資料數據庫嘅英國公司，佢哋嘅客戶包括好幾間知名嘅海外博彩網站，同埋好似英國《每日電訊報》呢類傳媒機構。

數據圖像化清晰易明

講番大家關心嘅足智彩，新版面望落顏色比舊版鮮明，而且字體都大隻咗，冇咁容易睇錯。另外，對賽球隊嘅部份數據亦都圖像化，都相當易明。而且好似神射手榜咁，資料詳盡好多之餘，家陣仲有埋球員個樣，成個版面都幾靚㗎。除此之外，數據版面亦都新增咗「投注啟示」同「勝負預測」呢類貼士，等大家落注前都可以參考吓。

不過新版面始終同舊版介面有好大分別，用家喺操作上幾乎要由零開始重新適應，加上版面暫時嘅讀取速度都幾慢吓，「做功課」嘅時間一定長咗。另一方面，用家如果要睇特定一隊球隊嘅今季賽績嘅話，已經再唔能夠好似以前咁一次過睇晒全季賽果，而且只可以喺球隊有受注球賽嗰陣先入到去睇近八場賽績。雖然大家仍然可以喺新版面度睇到個別聯賽嘅排名，不過由於聯賽嘅賽程同戰果係按月份顯示，大家要睇某一支球隊嘅賽程賽績就要連埋其他球隊一齊睇。

「讓球」往績冇盤口睇

以用家角度而言，新版足智彩有好有壞，相信要經過一輪適應期，大家先會熟習佢嘅操作。不過對於本地傳媒嚟講都幾大件事，事關唔少本地傳媒機構都以馬會提供嘅資料作準，例如球員嘅中文譯名，喺新版足智彩入面就已經冇咗完整嘅球員名單，將來同一個球員可能就會有幾個名喇。

另外，好似「讓球」盤往績咁，新版就只有「全贏」、「輸半」、「全輸」呢啲資料，但係就睇唔到盤口，到底球隊之前讓幾多、受讓幾多完全冇得睇，未來傳媒要向讀者提供博彩資訊嗰陣亦都會受到一定限制，對讀者嚟講亦唔係好事。求大俠問過足智彩關於改版嘅事，足智彩就話「稍後會更新數據中心」同「已向第三方服務供應商反映瀏覽速度問題」。又睇吓會唔會有改善。