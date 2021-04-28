計劃追不上轉變。雖然下月舉行的場地單車國家盃香港站獲政府准許以安全氣泡形式進行，但同樣原定在下月於香港進行的亞協盃分組賽，政府遲遲未批准舉行，故足總已向亞洲足協提出延期，港超聯賽期亦因此調整，保留第三循環，但提前至下月23日完季。

亞協盃J組原定在下月14至20日在港舉行，政府仍未批准賽事進行，足總惟有向亞洲足協申請延期，並調整港超聯賽期。八家港超聯球會周一已通過保留第三循環，調整賽期後，原定在下月16日完成的第二循環賽事，將提早於11日完成，15日起展開第三循環，爭標組將於23日完成賽事，當日兩場賽事會分別於香港大球場及旺角大球場同時間開賽；護級組則會在30日進行最後一輪賽事，當日會在小西灣運動場進行「雙料娛樂」。首兩循環的積分將全數帶入第三循環。

傑志將於6月23日赴泰國出戰亞冠盃分組賽，足總亦正爭取亞協盃J組延至當日展開，有待審批，若亞洲足協不接納亞協盃延期，部份安排在小西灣運動場上演的港超聯賽事或需更改比賽場地。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波