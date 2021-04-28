東京奧組委與日本政府周三舉行五方會談，並落實了多項奧運期間的防疫措施，所有參賽運動員需要每日接受病毒檢測，並且不可以在日本國內使用公共交通工具。

東京奧組委、國際奧委會、國際殘奧委、東京都政府與日本政府周三於首相官邸舉行會談，並且針對近期出現變種的疫情制定了多項防疫措施。所有由海外入境的運動員和工作人員均需要在出發前96小時內接受2次檢測，並且在抵達日本後14日接受健康監測，而運動員則需要每日接受病毒檢測。

除此之外，所有運動員在奧運期間都禁止使用任何公共交通工具，日本方面正研究假如相關人士需要前往較遠城市時提供包機的可能性。當局強調將會嚴格執行有關規定，假如有運動員違反防疫條例的話，大會將有權沒收有關人士的奧運ID卡，令涉事人士無法進入各個奧運設施以及參加比賽。

另外，各方在會議上亦討論了奧運入場觀眾人數的問題，東京奧組委會長橋本聖子表示，各方同意最遲在6月決定入場人數上限。橋本又指以現時日本的疫情而言，入場人數可以放寬至座位一半以上的機會甚微，假如日本在7月時仍然處於緊急狀態的話，今屆奧運更有可能要被迫以閉門方式舉行。

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