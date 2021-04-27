現今足球主要講求速度、力量及整體配合為主，球員的個人技術已不再是重點。很多波齡超過2、30年的球迷都會將以前和現今的足球作比較，最大分別就是現今足球在戰術上有太多變化，卻忽略球員的個人風格。

現代足球的競爭性越來越強，皆因大部份球隊在戰術上都着重整體打法為主，不論進攻或防守也好，球員可以利用體能去彌補技術上的不足，所以就算隊內沒有技術特別出眾的球員，也能取得理想成績。今屆以年輕球員為骨幹的愉園就是一個很好的例子，陣中雖缺乏重心球員，但在港超聯仍能於三支爭標球隊身上取分，反映現今足球整體配合的重要性。

不過從觀賞角度而言，始終會令球迷失去焦點。以往球迷睇波可能會將視線集中在某幾位球員身上，正所謂「得中場得天下」，中場指揮官自然會受較多注目。在我睇波的年代，最喜歡睇山度士、譚兆偉及招重文這幾位中場大腦比賽，亦曾有幸與他們合作。山度士踢法靈活多變，左右腳傳球、射門皆準確；譚兆偉善於短傳入楔，踢法極具侵略性；我最喜歡的就是招重文，閱讀球賽能力極高，簡直是一位球場上的教練，幾位都是獨當一面各有特色的好波之人，所以往往都能成為球迷焦點。

不過隨着足球潮流的轉變，中前場進攻球員亦須參與很多防守工作，所以「10號位」在球隊中的功效已經大不如前，很多教練也寧願用上一些戰術執行能力較強的球員，令有特色的球員也需要迎合球隊的需求，要數香港這一代10號仔也只剩下林嘉緯（中）一人，之後還有沒有其他？但……還需要嗎？

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報