西甲中游球隊畢爾包近況飄忽，對弱旅不時失分，但上輪卻又擊敗榜首的馬德里體育會，在周三的聯賽迎戰要搶分的華拉度列時，實在難言穩勝，寧博受讓半/一的華拉度列下盤。（球賽編號：星期三11；now632台明日1:00am直播）

畢爾包目前位列中游，不過近況一般，近9場只得1勝5和3負。雖然球隊於上仗爆冷擊敗榜首的馬體會，士氣有所提升，不過在該五場和波之中，畢爾包就試過主場打和伊巴及艾拉維斯等下游球隊，而且球隊今季於聯賽鬥榜末五弱表現一般，只得3勝2和2負（見附表1），若以要讓球計，捧畢爾包並沒有着數。

陣容方面，畢爾包今役亦未能「夫添」，中場烏尼雲斯多被罰停賽，而攻擊球員蒙尼恩及後衞尤利貝治捷等都因傷缺陣，加上中場安達卡柏及後衞耶雷艾華利斯亦上陣成疑，就算有主場之利亦不宜過份高估。

1:1開足9次要跟

華拉度列目前以32戰得29分排尾3，分別落後尾5的艾拉維斯2分及尾4的艾爾切1分，不過卻少踢一場，形勢上不致於太惡劣，但首要當然是要在餘下比賽成功搶分，因此，今役戰意毋庸置疑。華拉度列今役雖然有畢爾包借將前鋒基蘭高祖不能倒戈，後衞魯爾加西亞亦因傷缺陣，不過，代替基蘭高祖擔正的前鋒舒安韋斯文把握力不俗，配合主力如前鋒奧利蘭拿及中場巴南路等，華拉度列仍有力與畢爾包一戰。畢竟，華拉度列近仗不敗率頗高，近8場共獲1勝5和2負，就算單計作客，近5場作客亦有4場開和（見附表2），今役受讓可博。

另外，由於華拉度列是今屆西甲和波王，共有14場和波之多，其中更有9次是與對手打和1:1，喜歡買波膽的朋友，不妨補今役打和1:1。

文：數人