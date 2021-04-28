皇家馬德里周二在歐聯8強首回合，只能逼和車路士1:1，全場更只有一次攻門命中目標，是該隊有紀錄以有第二差的進攻表現。不過，教練施丹賽後仍然大讚成功取得個人第71個歐聯入球的和波功臣賓施馬，並認為銀河鑑隊仍然有機會殺入決賽。

開賽後14分鐘已失守的皇馬，憑着賓施馬在29分鐘的近門車身勾射，逼和車路士1:1，而這亦是銀河艦隊全場唯一一次命中龍門的攻勢。這是自OptaJoe在03/04年球季開始進行相關統計以來，皇馬在單場歐聯賽事內，中龍攻門第二少的一次，僅僅好過他們19年9月於分組賽，以0:3不敵巴黎聖日耳門時，創下的全場零中龍射門「羞家」紀錄。

儘管未能在主場奏捷，但賓施馬總算取得個人第71個歐聯入球，追至跟名宿魯爾並列歐聯歷史射手榜第四位，僅次於基斯坦奴朗拿度、美斯斯拔利雲度夫斯基，施丹亦對這位法國前鋒讚不絕口。「賓施馬真的很厲害，我為他高興，但對他每場的精采演出，我也不會感到驚訝。」施丹說。「車路士的開局很好，而我們在下半場的表現亦大有改善，我認為和波是合理賽果。我們還有機會，並會爭取在次回合取勝。」

歐聯歷史射手榜

第1位：基斯坦奴朗拿度（134球）

第2位：美斯（120球）

第3位：羅拔利雲度夫斯基（73球）

第4位：賓施馬（71球）

第4位：魯爾（71球）

註：只列前４位

資料來源：歐洲足協官網

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