周二歐聯4強首回合皇家馬德里在主場以1:1逼和車路士，今仗的全場最佳球員，不是為車仔先開紀錄的基斯甸佩列錫，亦不是為皇馬追平的賓施馬，而是再次在大戰中滿場飛的車路士中場尼高路簡迪，賽後不但被前車路士隊友法比加斯大讚簡迪一人充當兩人的角色，車路士官方twitter發佈有關簡迪今場的「熱量圖」，也不禁表示「地球71%被水覆蓋，其餘的都是簡迪」，以讚揚簡迪滿場飛的演出。

由於前皇馬中場高華錫受傷無緣倒戈，簡迪今場與佐真奴費特支撐起藍戰士的中場線，對抗皇馬歐聯三連霸的星級中場組合卻奧斯、莫迪歷與卡斯米路，雖然車路士以2打3看似少踢一人，但全場在中場控制上卻不落下風，兩隊控球率各佔約50%，車路士能與皇馬踢成均勢，實在與簡迪全場跑動的賣力表現在關。雖然數據上不算太過亮眼，攔截、封阻等防守數據各只錄得一次，一次關鍵傳送及驚人的6次盤球過人成功，不過歐洲足協亦將全場最佳球員的獎項頒發給簡迪，並形容「他在進攻和防守的工作都非常出色，令球隊保持平衡，在各個區域都能搶得皮球，而且有不少很好的傳球，一場很好的比賽。」

賽後與簡迪在車路士做過兩季半隊友的法比加斯，亦發帖稱讚簡迪：「尼高路一直是大賽球員，永遠不用質疑他，他在飾演兩人角色。」不過一向作為「怕醜仔」的簡迪，賽後接受歐聯官方訪問時則稱：「我們很滿意今場比賽結果，我們知道在對抗一支很好的球隊，我們想要一個好結果讓球隊回到主場時取得優勢，1:1是一個合理的比數，我認為我們有很多機會但沒有好好把握，到最後我認為這是合理賽果，我們將會展望在主場嘗試爭取晉級。」

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